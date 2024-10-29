£Æ£±¤Î£Ò£Â¤Ë½êÂ°¤¹¤ë³ÑÅÄÍµµ£¤È¥ê¥¢¥à¡¦¥í¡¼¥½¥ó¤¬¡¢£²£·Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£²£¸Æü¡Ë¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥á¥­¥·¥³¡¦¥°¥é¥ó¥×¥ê¡Ê£Ç£Ð¡Ë·è¾¡¤Ç¤È¤â¤ËÉ¾²Á¤òµÞÍî¤µ¤»¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¿Æ¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¤¢¤ë¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤Ø¤Î¾º³ÊÁè¤¤¤Ë?Âç·ê?¤¬µÞÉâ¾å¤·¤Æ¤­¤¿¡£¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤Î¥»¥ë¥¸¥ª¡¦¥Ú¥ì¥¹¤ÎÄãÌÂ¤ËÈ¼¤Ã¤Æ¡¢Íèµ¨¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤Ø¤Î¾º³Ê¤¬¸¡Æ¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë³ÑÅÄ¤È¥í¡¼¥½¥ó¡£º£µ¨»Ä¤ê¥ì¡¼¥¹¤¬¾º³Ê¤ò¤«¤±¤¿Áè¤¤¤Ë¤Ê¤ëÃæ¤Ç¡¢¥á¥­¥·¥³£Ç£Ð¤Ç¤Ï¤½¤í¤Ã¤Æ¼ºÂÖ¤òÈÈ¤·¤¿¡£³Ñ