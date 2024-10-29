[10.28 ラ・リーガ第11節](ソン・モイス)※29:00開始<出場メンバー>[マジョルカ]先発GK 1 ドミニク・グレイフDF 21 アントニオ・ライージョDF 22 ホアン・モヒカDF 23 パブロ・マフェオDF 24 マルティン・バリエントMF 8 マヌ・モルラネスMF 10 セルジ・ダルデルMF 12 サムエル・コスタMF 27 ロベルト・ナバーロFW 7 ベダト・ムリキFW 17 サイル・ラリン控えGK 13 レオ・ロマンDF 2 マテウ・モレイDF 3 トニ・ラトDF 4 シー