◇スポニチ主催令和6年度関東高校ゴルフ選手権冬季大会予選（2024年10月28日千葉県一の宮CCほか）3地区で熱戦を展開し、東関東男子は竹田亮太（千葉黎明1年）が69、女子は方羽涵（ほう・うかん、茨城・ルネサンス1年）が67、神奈川男子は齋藤大雅（厚木北1年）74、女子は茂木心菜（湘南工大付2年）77、静岡・山梨男子は高坂信一郎（静岡・クラーク2年）68、女子は森島萌乃華（静岡・浜松開誠館2年）が71で優勝。シード選手