櫻坂46の最新シングル「I want tomorrow to come」が、初週48.8万枚を売り上げ、10月29日発表の最新「オリコン週間シングルランキング」で初登場1位を獲得。これで自身通算9作目のシングル1位となった。【動画】全身黒衣装で圧巻パフォーマンスを見せる櫻坂46の新曲MVまた初週売上は48.8万枚で、2020年12月21日付での1stシングル「Nobody’s fault」【※】から10作連続の初週売上30万枚超えも記録した。本作の表題曲「I want