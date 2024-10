三宅健さん(45)のライブツアー『2024 Live Performance Another me:The otherside Presented by KEN MIYAKE』の最終公演が開催され、ファンに感謝を伝えました。最終公演は26日、27日に東京体育館で行われ、8月から全国6か所、約4万人(事務所発表)を動員したライブツアーを完走した三宅さん。ライブは、楽曲『ホーンテッド』でスタート。『Ready To Dance』や『DROP』を披露。『iDOLING』では真っ赤な衣装でダンサーとの掛け