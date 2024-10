ブレイン・コンピューター・インターフェース開発企業のScience Corporationが2024年10月21日に、視野の中央がよく見えなくなる「地図状萎縮」に苦しむ患者38人に対し、網膜の下にわずか2mmのチップを埋め込んだところ、視力が大幅に改善したことを報告しています。Science Corporationは網膜インプラントを含む一連のシステムを「PRIMAシステム」と名付けています。Study Details | Restoration of Central Vision With the PRIMA