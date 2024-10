歌手・浜崎あゆみさん(46)が2024年10月27日、ライブリハーサル中の写真をインスタグラムで公開し、「美しい」などと反響を呼んでいる。「I am ayu」浜崎さんは、中国・上海を皮切りに11月から始まるライブツアー「ayumi hamasaki ASIA TOUR 2024 〜I am ayu〜」を控えている。今回の投稿では「I am ayu」と伝え、千葉市の幕張メッセでリハーサル中の写真を大量に披露した。グレーの長袖トップスに紫色のスウェットパンツ、スニー