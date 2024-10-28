【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■「2日目だけど全然慣れません。相模原でこんな景色が見られるなんて！」（[Alexandros]川上洋平） [Alexandros] 主催の野外音楽フェス『THIS FES ’24 in Sagamihara』が10月26日・27日に、川上洋平（Vo/Gu）と白井眞輝（Gu）の出身地である神奈川県・相模原市、相模原ギオンフィールドにて開催。2日目公演には[Alexandros]をはじめ、WurtS、Kroi、04 Limited Sazabys、sumika、