東京、福岡、大阪の3都市でENHYPENのPOP UP STOREの開催が決定!今回は、POP UP STOREの見どころや、Ray編集部がおすすめするグッズをご紹介。今までのENHYPENのツアーコンセプトとは一風変わった今回のグッズは要チェックです。全国3都市でENHYPENのPOP UP STOREが開催!11月にカムバックを控えるENHYPENの3度目となるワールドツアーの日本公演であり初の3都市ドームツアー『ENHYPEN WORLD TOUR ‘WALK THE LINE’ IN JAPAN』を記