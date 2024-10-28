上皇ご夫妻は28日、東京・霞が関の「霞会館」で開かれた上皇后さまの卒寿を祝う私的な演奏会に出席した。上皇后さまが退院後、病院受診以外で赤坂御用地から外出したのは初めて。日光田母沢御用邸記念公園の庭園を散策する上皇ご夫妻=2024年5月28日午後2時43分、栃木県日光市、嶋田達也撮影旧華族らでつくる親睦団体による催しで、ご夫妻は室内楽の演奏に耳を傾けたという。上皇后さまは10月8日に東京大学医学部付属病院で右