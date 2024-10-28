上海最古の寺院静安寺を訪ねて17日、静安寺大殿の鴟尾（しび、屋根飾り）。（上海＝新華社配信/畢建鴿）【新華社上海10月28日】中国上海市静安区の静安寺は同市最古の寺院で、伝承によると創建は三国時代・呉の赤烏10（247）年までさかのぼる。当初は滬瀆重元（玄）寺（ことくちょうげんじ）と呼ばれ、北宋の大中祥符元（1008）年に静安寺と改名された。南宋の嘉定9（1216）年に呉淞江河畔から現在の地に移転。当時は上