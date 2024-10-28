阪急京都線が運転を見合わせています。阪急によりますと、１０月２８日午後４時半すぎに高槻市駅と上牧駅の間で事故があったということです。このため、阪急京都線は、京都河原町ー大阪梅田の間で運転を見合わせています。また、阪急千里線は、北千里ー天神橋筋六丁目の間で運転を見合わせています。阪急線に接続している大阪メトロ堺筋線も、天神橋筋六丁目ー天下茶屋の間で一時運転を見合わせ、午後5時現在は運転を再開していま