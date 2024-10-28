韓国メディアが大リーグのロサンゼルス・ドジャースに所属するトミー・エドマン選手（29）の活躍に沸いている。ロサンゼルス・ドジャースは2024年10月27日、ホームのドジャー・スタジアムでニューヨーク・ヤンキースとワールドシリーズ第2戦を行い、4−2で勝利。初戦に続いて白星を飾った。エドマンが2回に貴重な先制ソロ試合は、ドジャースが2回に先制した。先頭のエドマンが、今シーズン16勝を挙げたカルロス・ロドン投手（31）