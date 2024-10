前回に引き続き、今回も「馬」に関連するイディオムだが、今回は少しひねりの効いた2つの表現を取り上げたい。それぞれにユニークな歴史的背景があり、どちらも馬を題材にしていながら、その意味や使われ方はまったく異なるイディオムだ。【こちらも】戦車競技から競馬まで:馬にまつわる英語イディオム■Get Off Your High Horse「Get off your high horse」とは、「謙虚になれ」「偉そうにするな」という意味のイディオムだ。