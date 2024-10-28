元AKB48の本田仁美らが所属する韓国の新人ガールズグループ「SAY MY NAME（セイマイネーム）」が、SNS上のダンスチャレンジで注目を集めている。【注目】「残念すぎ…」本田仁美の“日本での近況”に韓国ファン嘆き所属事務所iNKODEエンターテインメントが10月28日に発表したところによると、SAY MY NAMEの1st EPアルバム『SAY MY NAME』のタイトル曲『Wave Way』のダンスチャレンジがSNS上で話題となっている。『Wave Way』は、グ
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