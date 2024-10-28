ＮＹ金時間外取引１７５４ドル付近売買交錯で先週末終値近辺に買い戻される 東京時間16:05現在 ＮＹ金先物DEC 24月限（ＣＯＭＥＸ）（時間外取引） 1オンス＝2753.70（-0.90-0.03%）