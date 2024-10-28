■ 買い予想数上昇（最新48時間） (銘柄コード) 銘柄 市場 (9418) ＵＮＥＸＴ 東証プライム (7453) 良品計画 東証プライム (3048) ビックカメラ 東証プライム (6246) Ｔスマート 東証スタンダード (265A) Ｈｍｃｏｍｍ 東証グロース ■ 売り予想数上昇（最新48時間） (銘柄コード) 銘柄 市場 (7011) 三菱重 東証プライム (100000018) 日経平均 東証そ