連続テレビ小説『おむすび』（NHK総合／毎週月〜土曜8時ほか）より、神戸市役所の職員・若林建夫役を演じる神戸市出身の俳優・新納慎也のコメントが到着。劇中で描かれる阪神・淡路大震災について、当時の緊迫した様子や復興の「誇り」、作品への想いなどについて語った。【写真】『おむすび』に出演する新納慎也『おむすび』は、平成元年生まれのヒロイン・米田結（橋本環奈）が“ギャル文化”と出会い、どんなときでも自分ら