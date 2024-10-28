記者会見する財政審分科会の土居丈朗部会長代理＝28日午後、財務省財務省は28日、財政制度等審議会（財務相の諮問機関）の分科会で整備新幹線の事業改革案を示した。大都市の一部の駅舎建設はJR各社が費用を負担することが考えられると主張した。北陸新幹線や九州新幹線の延伸計画を念頭に置いており、整備事業で巨額の公費支出を抑制するのが狙いだ。新幹線の整備は、国や自治体、JR各社が費用を負担している。整備事業を巡っ