ねこじまいもみ(@neko_jima_imomi)さんの長女は家族の肘を触るのが大好き。家族全員の肘について細かく分析していて、長女なりの「ランキング」までできたようです。さてランキング上位は…？ ©neko_jima_imomi ©neko_jima_imomi ©neko_jima_imomi ©neko_jima_imomi ©neko_jima_imomi ©neko_jima_imomi ©neko_jima_imomi