福岡県飯塚市で1992年、小学生の女児2人が殺害された「飯塚事件」で死刑が確定、執行された久間三千年元死刑囚の第2次再審請求即時抗告審で、福岡高裁が検察側に証拠開示を勧告したことが28日、弁護団への取材で分かった。