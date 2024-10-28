2024年10月28日、静岡県焼津市の商業施設の駐車場で、乗用車が高齢女性とぶつかる事故がありました。女性は意識不明の重体です。 【写真を見る】「何かとぶつかって乗り上げた」商業施設の駐車場で高齢女性運転の車と歩行者がぶつかる事故 歩行者の高齢女性が意識不明の重体＝静岡・焼津市 10月28日正午頃、静岡県焼津市八楠の海産物を扱う商業施設の駐車場で、乗用車が近くを歩いていた高齢女性とぶつかる事故がありました。女