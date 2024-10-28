コーエーテクモホールディングス [東証Ｐ] が10月28日大引け後(16:00)に決算を発表。25年3月期第2四半期累計(4-9月)の連結経常利益は前年同期比9.5％減の210億円に減ったが、通期計画の400億円に対する進捗率は52.5％に達し、5年平均の43.5％も上回った。 会社側が発表した上期実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益は前年同期比15.7％減の190億円に減る計算