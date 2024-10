Wikipediaはウィキメディア財団によって運営されているオンライン百科事典であり、世界中のボランティアによって執筆・編集が行われています。そんなWikipediaの英語版に掲載されていた「報道機関とウィキメディア財団の裁判に関する記事」が、インドのデリー高等裁判所による命令を受けて全世界でブロックされてしまいました。Wikipedia suspends page on the ongoing defamation lawsuit filed by ANI against Wikimedia Foundat