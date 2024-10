少女時代のテヨンが、6thミニアルバム「Letter To Myself」でカムバックする。テヨンのニューミニアルバム「Letter To Myself」は、同名のタイトル曲「Letter To Myself」を含む、計6曲で構成された。11月18日午後6時、各音楽配信サイトを通じて公開される。今回のミニアルバムは、現在までも主要音楽配信チャートの上位に名を連ね、根強い人気を続けている前作「To.X」以来、約1年ぶりに発売するニューアルバムだ。長い間、テヨン