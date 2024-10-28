◆第４１回ブリーダーズカップマイル（現地時間１１月２日、米国・デルマー競馬場・芝１６００メートル）＝現地時間１０月２７日ジオグリフ（牡５歳、美浦・木村哲也厩舎、父ドレフォン）は現地の芝コースで追い切りを行った。単走で５ハロン地点から６７秒４をマークし、順調に調整を進めている。岡本助手は「馬が環境に慣れてきたタイミングで、さらに引き締めを図る意味も込めて、今日はしっかりと追い切りを行いました。道