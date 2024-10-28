WayVが11月、ニューミニアルバム「FREQUENCY」でカムバックする。WayVの6thミニアルバム「FREQUENCY」は11月25日午後6時（韓国時間）、各音楽配信サイトを通じて全曲が公開される。アルバムと同名のタイトル曲の韓国語・中国語バージョンを含む多彩な雰囲気の6曲が収録される。今回のアルバムはWayVが6月に発売した5thミニアルバム「Give Me That」以来、約5ヶ月ぶりに発売する作品で、ヤンヤン、ヘンドリー、クン、テン、シャオジ