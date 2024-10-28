「令和版浮世絵『東海道五十七次』全60図完成記念展示会」を2024年11月21日(木)から11月24日(日)の4日間、東京都内・神楽坂の料亭「千月(ちげつ)」で開催します。 令和版浮世絵『東海道五十七次』全60図完成記念展示会 「令和版浮世絵『東海道五十七次』全60図完成記念展示会」を2024年11月21日(木)から11月24日(日)の4日間、東京都内・神楽坂の料亭「千月(ちげつ)」で開催。 名作浮世絵「東海道五十三次」は