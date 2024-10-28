MAXWINは、自動車とバイク両方使える画期的なドライブレコーダー『MF-BDVR004』をMakuakeで2024年10月28日より先行販売を開始。 MAXWIN『MF-BDVR004』 MAXWINは、自動車とバイク両方使える画期的なドライブレコーダー『MF-BDVR004』をMakuakeで2024年10月28日より先行販売を開始しました。◆リターン価格について・メーカー希望小売価格 28,000円(税込)・【超絶早割】40％OFFドライブレコーダー