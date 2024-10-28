中国ラオス鉄道、１〜９月は貨客輸送とも旺盛西双版納（シーサンパンナ）駅のホームに停車中のラオス・ルアンプラバンに向かう列車（右）。（4月13日撮影、シーサンパンナ＝新華社記者/王静頤）【新華社昆明10月28日】中国雲南省昆明市とラオスの首都ビエンチャンを結ぶ「中老鉄道」は、今年1〜9月の旅客輸送量が延べ17万7千人、輸送した貨物価額は138億元（1元＝約21円）に上り、それぞれ前年同期の2.8倍、50.5％増となった。旅