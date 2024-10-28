「マカダミア ホワイトスノー チョコレート フラペチーノ®」「マカダミア ホワイトスノー モカ」は、どんな味？いつまで？左「マカダミア ホワイトスノー チョコレート フラペチーノ®」 Tallサイズのみ 687円（持ち帰り）、700円（店内利用）、右「マカダミア ホワイトスノー モカ」（Hot／Iced）Short 550円／Tall 589円／Grande 633円／Venti® 678円（持ち帰り）、Short 561円／Tall 600円／Grande 645円／Venti&