■I．米国株式市場●1．NYダウの推移1）10/24、NYダウ▲140ドル安、42,374ドル2）10/25、NYダウ▲259ドル安、42,114ドル【前回は】相場展望10月24日号米国株: トランプ氏勝利⇒米国はインフレ・金利上昇、中国経済は奈落へ日本株: 円安も、短期筋の先物売り浴びせ・米国株安を受け下落に転換●2．FRBの物価対応は未完、終了宣言は「尚早」＝クリーブランド連銀総裁（ロイター）1）インフレ圧力は低下傾向にあるものの、