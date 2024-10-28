【「ONE PIECE」巨大広告】 掲出期間：10月28日～11月3日 掲出場所：東急田園都市線 渋谷駅 B1F A0・A1 出口方面 道玄坂ハッピーボード 集英社は、11月1日に発売予定のマンガ「ONE PIECE」110巻の巨大広告を渋谷駅構内にて10月28日より掲出する。掲出期間は11月3日まで。 巨大広告では、「ONE PIECE」110巻収録話の本編全コマを全長横