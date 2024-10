■Perfumeあ~ちゃん、実妹と双子コーデの2ショットを公開 【写真】色違いのドレスの双子コーデで、妹・西脇彩華との2ショットを公開したPerfumeあ~ちゃん Perfuneのあ~ちゃん(西脇綾香)が自身のInstagramを更新。妹の“ちゃあぼん”こと西脇彩華との2ショットを公開した。 「My sister is too cute… Do I look like twins?(私の妹はとてもキュート。双子みたいに見えますか?)」