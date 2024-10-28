Heekyong YangJu-min Park[ソウル ２８日 ロイター] - 韓国の車載電池大手ＬＧエナジー・ソリューション（ＬＧＥＳ）が２８日発表した第３・四半期決算は３９％の減益だった。電気自動車（ＥＶ）の販売低迷を理由に来年の売上高の伸びについて「保守的な」見方を表明。設備投資を大幅に減らす方針を示した。同社はテスラ、ゼネラル・モーターズ（ＧＭ）、現代自動車に車載電池を供給。来週の米大統領選の結果がＥＶ市場の方