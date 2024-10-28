浅田飴は、指定医薬部外品「浅田飴糖衣R(赤玉林檎)」の数量限定デザイン缶「浅田飴糖衣R Limited Edition 2025」を、2024年11月1日(金)より発売！ 浅田飴「浅田飴糖衣R Limited Edition 2025」 浅田飴は、指定医薬部外品「浅田飴糖衣R(赤玉林檎)」の数量限定デザイン缶「浅田飴糖衣R Limited Edition 2025」を、2024年11月1日(金)より発売します。■開発経緯“せき・こえ・のどに浅田飴”のキャッチフレーズでお馴染みの