ダスキンが展開するミスタードーナツは11月1日、一部を除く全国の店舗で、「ポン･デ･ショコラシリーズ」5商品を発売する。【関連記事】カルビー「フルグラ ブラックサンダー味」発売、“ザクザク感イナズマ級”な限定シリアル、有楽製菓のチョコ菓子とコラボ「ポン･デ･ショコラシリーズ」は、ミスタードーナツが毎年11月頃に展開している、口中に広がるチョコレートの香りにほのかな苦味と甘味を感じられるドーナツシリーズ。2024