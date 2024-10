歌手の三宅健(45)が27日、東京・渋谷区の東京体育館でライブツアー「2024 Live Performance Another me : The otherside Presented by KEN MIYAKE」の最終公演を迎えた。この記事の写真を見る昨年7月に滝沢秀明氏が立ち上げた事務所「TOBE」に所属。今年8月にスタートしたツアーは、全国6カ所を巡り、約4万人を動員。東京公演では、アンコールを含む全18曲を披露した。三宅はアンコールに登場した際、改めて集まったファンに感