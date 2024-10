フロントエンドエンジニアのブライアン・ブラウン氏がかつてドメインを購入した際に失敗した事について、過去を振り返るブログ記事を投稿しました。Before you buy a domain name, first check to see if it's haunted | Bryan Braun - Frontend Developerhttps://www.bryanbraun.com/2024/10/25/before-you-buy-a-domain-name-first-check-to-see-if-its-haunted/ブラウン氏はブラウザ上で動くインタラクティブなオンラインオルゴ