石破首相（自民党総裁）は、衆院選から一夜明けた２８日午前、党本部で臨時役員会に出席した。公明党と合わせて与党で過半数を割り込んだ結果を受けて対応を協議し、政権の立て直しを急ぐ。選挙結果を巡っては、小泉進次郎選挙対策委員長が首相に辞表を提出し、受理された。首相と森山幹事長の責任を問う声も上がっており、事態の収拾は難航する可能性がある。首相は政権維持のため枠組みの拡大を探る構えで、大幅に議席を増やし