分散型SNSプロトコルのActivityPubに対応したTikTokライクな短編ループ動画ストリーミングアプリの「Loops」が誕生し、ユーザーの登録受付を実施しています。Loopsはユーザーのデータやコンテンツを販売・AI学習に利用しないと宣言しているように、個人情報保護を重視していることが特徴です。Loops by Pixelfedhttps://loops.video/The fediverse is getting its own TikTok competitor called Loops | TechCrunchhttps://techcru