1987年の誕生から長年人気を集める雑貨ブランド「SWIMMER」のマルチポーチをセリアで発見！SWIMMERの人気の秘密はデザインの可愛さ。動物やスイーツなどをモチーフにしたイラストがキュートで、大人がハマってしまうのも納得。ポーチは使いやすいミニサイズでカラビナ付きと実用性も抜群です！【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：SWIMMERカラビナ付きマルチケース価格：￥110（税込）サイズ（約）：W8×H10cm販売ショップ：