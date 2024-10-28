◆衆院選2024比例代表・中国ブロック（定数10）当選一覧【自由民主党】名簿順位氏名当）１新谷正義当）２平沼正二郎当）３石橋林太郎当）４吉田真次５高階恵美子５橋本岳当）５寺田稔17虎井佐恵子18大沼瑞穂19鶴田亮介【立憲民主党】名簿順位氏名１湯原俊二１大塚聡子１原田謙介当）１津村啓介１はたともこ１平