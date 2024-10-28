新進気鋭のコラムニストである、ジェーン・スーさん。TBSラジオ番組『ジェーン・スー 生活は踊る』では、おいしいご飯ネタを多く紹介しています。7月4日放送回のゲストは、料理家のワタナベマキさんでした。昨今のおにぎりブームを受け、おいしいおにぎりの作り方を紹介していましたよ。ワタナベさんの場合、ご飯の炊き方から違っていてビックリ！さらに簡単レシピも紹介していたので、あわせて作っ