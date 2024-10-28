与党の大敗に終わった衆議院選挙。石破首相は続投する構えだが、28日以降の市場はどう動くか（写真：ブルームバーグ）まずは衆議院選挙の前から相場を振り返ろう。先週の10月24日、日経平均株価は前日比でわずか38円高の3万8143円で引けた。だが、寄り付きは300円安と予想以上に売られていたことで、始値よりも終値が高い「日足陽線」となり、前日の23日まで11日間（営業日）連続していた「日足陰線」（日足陽線の逆の形）はこの日