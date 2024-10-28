メーカー間の開発競争続くステランティスは、米国の新興企業ファクトリアルが生産する全固体電池の実地テストを2026年に開始する予定だ。【画像】電動「マッスルカー」ってどんな感じ？【ダッジ・チャージャーを写真で見る】全29枚ファクトリアル社の全固体電池は、エネルギー密度が390Wh/kgを超えると言われており、一般的なリチウムイオンバッテリーの約270Wh/kgを大幅に上回る。全固体電池を搭載した電気自動車（EV）は、現在
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