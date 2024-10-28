「フィギュアスケート・スケートカナダ」（２６日、ハリファクス）女子はＳＰ首位で世界選手権３連覇中の坂本花織（２４）＝シスメックス＝がフリー２位の合計２０１・２１点で優勝し、ＧＰ通算７勝目（ファイナルを含む）を挙げた。ＳＰ１０位の松生（まついけ）理乃（中京大）がフリー１位でＧＰ自己最高の２位。吉田陽菜（木下アカデミー）は３位に入り、日本女子が２００８年ＮＨＫ杯で浅田真央、鈴木明子、中野友加里が１