「天皇杯・準決勝、神戸２−１京都」（２７日、ノエビアスタジアム神戸）準決勝が行われ、決勝（１１月２３日・国立競技場）はＧ大阪と神戸の顔合わせに決まった。神戸は京都を２−１で下し、初優勝した第９９回大会以来５大会ぶりの決勝に進んだ。Ｇ大阪は延長の末に３−２で横浜Ｍに競り勝ち、準優勝だった第１００回大会以来４大会ぶりの決勝進出。関西勢による決勝は１９５３年度の全関学−大阪クラブ以来７１大会ぶりで、