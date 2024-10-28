自民党の開票センターでインタビューを受ける石破首相（２７日午後１０時１分、東京都千代田区で）＝川口正峰撮影読売新聞オンライン

第50回衆院選、全議席が確定 自民党は56減の191、立憲民主党は50増の148

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 第50回衆院選は28日午前5時過ぎに全議席が確定した
  • 自民党は公示前勢力から56議席減の191議席、公明党は8議席減の24議席
  • 立憲民主党は公示前から50議席増の148議席となり、勢力を大きく拡大した
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