◆ＳＭＢＣ日本シリーズ２０２４第２戦ＤｅＮＡ３―６ソフトバンク（２７日・横浜）山川はワールドシリーズに１ミリも興味がない。報道陣からＷＢＣ世界一の戦友・山本が登板したと聞かされても「どっちが勝ったんですか？ドジャース？何時からやってるんですか？９時から？余裕で寝てます」と情報収集すら行っていない。「（対戦は）どことどこですか？本当にそのレベル」と世間の関心事とは距離を置いている。「